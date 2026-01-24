MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/defensoria-da-plazo-de-una-semana-a-essalud-para-reparar-goteras-en-el-hospital-ramiro-priale-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-familia-denuncia-presunta-negligencia-medica-tras-cesarea-que-dejo-a-joven-madre-en-uci-noticia/

El decano del Colegio de Enfermeros de Junín, Ángel Sánchez Ccance, lamentó que el Servicio de Emergencia del hospital El Carmen, demoró el ingreso de un bebé de 3 días de nacido que llegó con una sepsis e ictericia neonatal, evacuado del centro de salud de Justicia, Paz y Vida. El neonato fue evacuado del centro de salud Justicia, Paz y Vida, pese a que no les confirmaban la referencia.

“A la fuerza lo hemos internado, nosotros hemos hecho la coordinación y, mientras nos dan la respuesta, ese bebé se moría, entonces optamos por traerlo y, a regañadientes, lo hemos ingresados. Nos decían que no hay camas”, relató el último miércoles.

fiebre. Ayer, dos padres que llevaron a su bebé al hospital El Carmen, por un cuadro de fiebre y ronchas en el cuerpo, salieron llorando, porque ni siquiera le dieron medicamentos para bajar la temperatura.

“Mi bebé tiene 39 grados de fiebre y me han respondido “solo es fiebre”, pero en la espalda tiene ronchas y solo me repiten que lo lleve a un dermatólogo y aquí, en Huancayo no encuentro “, dijo Javier Huamán Quinto, que al borde del llanto se retiró en un taxi en busca de ayuda.

Otro padre de familia, Máximo Suasnabar, también se llevó a su hija con fiebre pero solo le recetaron paracetamol y se tuvo que llevar a su hija de 8 meses cargada en brazos en busca del medicamento. La menor estaba con la cara roja, por la elevada temperatura. El padre procedía del anexo de Batanyacu, El Tambo.

No responde. Por mensaje Whatsapp la directora adjunta respondió que el bebé estaba siendo atendido, pero ella estaba en reunión de trabajo.