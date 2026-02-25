Un perro fue rescatado por personal de Serenazgo tras caer a una zanja de aproximadamente cinco metros de profundidad en la urbanización Alto La Merced, en Huancayo.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, luego de que vecinos alertaran a la Central de Comunicaciones sobre el animal que no podía salir por sus propios medios. Tras recibir el aviso, los agentes se trasladaron al lugar y confirmaron que el can permanecía en el interior de la excavación.

El personal realizó maniobras de rescate durante varios minutos hasta lograr poner al animal a salvo. Según se informó, el perro no presentaba lesiones de gravedad a simple vista.

Vecinos del sector agradecieron la rápida intervención del equipo de Serenazgo.