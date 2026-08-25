La creciente violencia entre escolares ha puesto en alerta a las autoridades de Huancayo. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) identificó siete instituciones educativas que requieren intervención preventiva: Santa Isabel, Politécnico Regional del Centro, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, María Inmaculada, Nuestra Señora de Cocharcas y Mariscal Castilla. El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, explicó que los enfrentamientos no siempre ocurren en las inmediaciones de los colegios, pues los estudiantes se desplazan hacia otros puntos. “Hemos trabajado un determinado sitio focalizado y los chicos sabían eso y buscaban otro y otro y así sucesivamente”, señaló.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Huancayo, coronel Jerry Chang, informó que la Policía realiza labores preventivas en los más de 1300 colegios que están bajo su jurisdicción. Sin embargo, advirtió que los escolares también son encontrados fuera de sus instituciones y a altas horas de la noche. “En múltiples casos se han intervenido a menores de edad, estudiantes de los distintos colegios a las 19 horas, a las 20 horas”, manifestó. Solo en Chilca se registran más de 20 intervenciones de este tipo.

El oficial cuestionó que algunos padres de familia reclamen cuando sus hijos son trasladados a una dependencia policial para ser identificados y entregados a sus familiares.

“Nos vienen encima a denunciar, porque estamos reteniendo a sus hijos, para identificarlos, llamarlos a ellos, para que se los lleven”, señaló. Chang sostuvo que estas acciones buscan retirar a los menores de zonas de riesgo y pidió a las familias asumir también la responsabilidad de conocer dónde se encuentran sus hijos y a qué hora retornan a sus viviendas.

El problema también presenta cifras preocupantes. La directora regional de Educación, Silvia Astete, informó que existen aproximadamente 175 casos de violencia registrados en el sistema SíseVe; mientras, Oré señaló que durante junio se contabilizaron 17 enfrentamientos entre estudiantes cifra que se redujo durante las vacaciones.

Astete aseguró que desde el 8 de junio se enviaron documentos a la Policía, Fiscalía, Defensoría y otras entidades solicitando intervención frente a las peleas.

“Se tienen que comprometer todos los sectores, sin antes buscar culpables”, sostuvo.

Tras la reunión con padres de familia y autoridades, la DREJ anunció que el problema será llevado al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coreseg), con el objetivo de que las instituciones responsables de la seguridad ciudadana adopten medidas conjuntas. Astete indicó que ya se presentó la solicitud para incorporar en agenda la violencia escolar y la seguridad de los estudiantes.

“La educación es tarea de todos. La educación no solo es tarea de los maestros ni del director”, afirmó, al señalar que también corresponde a las familias establecer horarios y normas de convivencia para sus hijos.

Desde la Defensoría del Pueblo, el representante Mario de la Cruz respaldó la necesidad de una intervención articulada y pidió dejar de buscar responsabilidades únicamente en una institución. “Todos debemos tener un momento de reflexión. Autoridades y sociedad y padres de familia, en esta oportunidad, ¿en qué estamos fallando? Porque todos estamos fallando”, manifestó. La entidad dejó recomendaciones para reforzar el trabajo dentro de los colegios y coordinar acciones entre instituciones educativas, autoridades y familias.