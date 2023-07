El Sindicato de Trabajadores CAS del GRJ exigen el cese de funciones de los miembros del Comité de Selección de los Concursos CAS, renuncia del Gobernador Regional y un alto a los hostigamientos contra los trabajadores CAS indeterminados. Expusieron las razones mediante una conferencia de prensa.

Según explicó el abogado Vladimir Velásquez Cosme, asesor legar del Sindicato, en los concursos CAS 4 y 5 se han llevado a cabo con una serie de irregularidades e ilegalidades, como la exigencia de documentos fedateados o legalizados notarialmente y la admisión de certificados con solo hasta cinco años de antigüedad, la que según el especialista no tiene asidero legal y viola el derecho fundamental a la igualdad ante la Ley.

Por otro lado, cuestionan al Comité de Selección de los Concursos CAS, según manifestó, Joel Dante, secretario del sindicato, los que integran el comité no estarían aptos para los cargos, dos de los tres miembros no cumplen con los requisitos para el cargo. Vladimir Velásquez, profundizó sobre el tema, “el gobernador tuvo conocimiento de la señora Marianela Quispe, quien aparentemente tendría documentos adulterados, y no han tomado las medidas necesarias incurriendo en delitos”, dijo.

Ante las presuntas irregularidades expuestas por el Sindicato de Trabajadores, ellos exigen la intervención de la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República y Consejo Regional, además de la renuncia del Gobernador Regional, Zósimo Cárdenas.