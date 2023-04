La muerte esperaba en el kilómetro 22 de la Carretera Central (margen izquierda). A las 5:00 de la mañana, en el paradero Casa Partida, barrio Palo Seco, de la provincia de Concepción, el bus de la empresa Maraví de placa A9C-960, que venía de Lima a Huancayo, chocó al tractor que iba delante.

Por el violento impacto la maquinaria terminó en pedazos; uno de los fierros de la maquinaria pesada atravesó el cuello del conductor, Huber Antonio Ingaruca Sinche de 61 años.

Su tío Marino Sinche Meza de 79 años que lo acompañaba también murió a las 9:12 de la mañana en el hospital Carrión de Huancayo.

El chofer del tractor y mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Concepción, Huber Ingaruca Sinche, falleció instantáneamente, tenía varias heridas y su cuerpo quedó tirado en el asfalto, cerca de su maquinaria.

Su tío Marino Sinche Meza, que lo acompañaba, expiró en el hospital Carrión a dónde llegó con Tec y traumatismo vertebro medular. Al lugar del accidente llegó una de las hijas de Huber, quien no dejaba de clamar el nombre de su padre y se lanzó sobre él, gritando “papito, no me dejes”. Policías de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat), detuvieron al conductor del bus, Elias Brerocal Diaz (61), por el delito de homicidio culposo.