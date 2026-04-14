Dos presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia cuando intentaban sustraer materiales de construcción de un inmueble ubicado en la cuadra 17 de la avenida Arequipa, en El Tambo.

El hecho fue detectado por efectivos de la comisaría del sector que realizaban patrullaje integrado y fueron alertados sobre un posible hurto. Al llegar al lugar, encontraron un edificio en construcción con las puertas metálicas violentadas.

En esas circunstancias, dos sujetos salieron del interior del predio, siendo intervenidos e identificados como Leoncio (61) y Raúl (43). Tras la llegada del propietario, se verificó la presencia de ocho cajas de cerámica tipo porcelanato listas para ser retiradas.

Ambos fueron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de tentativa de hurto y trasladados a la dependencia policial, donde continúan las diligencias de ley.