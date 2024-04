El índice de precios al consumidor de la ciudad de Huancayo, correspondiente al mes de marzo del 2024, subió 0,77%, con una variación acumulada en el primer trimestre del año de 0,78% y en los últimos doce meses (abril 2023 – marzo 2024), informó, Jhon Zumaeta Delgado, director departamental del INEI - Junín.

El funcionario señaló que, el resultado se sustenta en el incremento de precios observada en las divisiones de consumo: educación (3,19%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,02%), transportes (0,60%), alojamiento, agua, electricidad gas y otros.

El alza de precios registrada en Educación, responde, principalmente, a los mayores precios de pensión enseñanza no estatal - educación inicial 12.2%, pensión enseñanza no estatal educación secundaria escolarizada 9.5%, pensión enseñanza no estatal - educación primaria escolarizada 9.1%.

Asimismo, el gasto en proceso de matrícula en el instituto superior no estatal incrementó en 8.2%, pensión instituto superior no estatal 6.6%, pensión enseñanza técnico productiva 3.1% y pensión universidad no estatal pregrado 0.7%.