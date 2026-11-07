El almacén de farmacia del hospital El Carmen, ubicado en El Tambo, fue soldado debido a que tienen una deuda de 3 meses. “No podemos ingresar al almacén porque han soldado las puertas, necesitamos una solución urgente tenemos que ingresar medicamentos en el transcurso del día”, reclamaron los trabajadores que no tenían respuesta de los funcionarios.

Además, indican que las jefaturas tenían conocimiento pero no han hecho nada.

PACIENTES. El exdirector del hospital El Carmen, Héctor Millán manifestó que deben 3 meses de alquiler, lo que hizo que el propietario tome esa medida radical, se trata de un local grande, donde ingresan y salen medicamentos para los pacientes del hospital, lo cual pone en riesgo a los pacientes.

Además, lamentó que en vez de pagar las deudas pendientes los funcionarios han autorizados pintar la fachada del hospital, donde se gastan más de 900 mil soles, ya que no solo están pintando sino están pasando una masilla, que es muy caro.

Otro problema que hay es que la secadora de lavandería se malogró y han llevado la ropa de sala de operaciones a una lavandería particular y tampoco les van a entregar por falta de pago.

La directora del cuerpo médico del hospital El Carmen, Rosa Cervera, lamentó que no hayan cumplido con el pago de los medicamentos que son tan urgentes para los pacientes del hospital. Por eso pidió con urgencia la intervención del Ministerio Público.

La directora regional de Salud de Junín, María García, dijo en un medio radial que ayer recién tomó conocimiento y pedirá el informe del caso al director del hospital El Carmen, Christian Matamoros. Acotó que coordinará con urgencia para darle solución. No obstante, en el área de farmacia tienen todavía la disposición de medicamentos para los pacientes internados.