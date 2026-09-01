El pasado sábado 29 de agosto, un inusual incidente interrumpió el desarrollo de un pasacalle escolar. Un sujeto, que acababa de ser subido a un patrullero para un control de identidad, aprovechó la congestión vehicular en la Bajada de El Tambo para abrir la puerta de la unidad y darse a la fuga frente a decenas de espectadores que grabaron el hecho con sus celulares.

El jefe de la Región Policial Junín, César Calero, detalló que dos efectivos de la comisaría de Huayucachi trasladaban a un primer detenido (engrilletado) desde Hualhuas. En el trayecto, a la altura de las calles Real y Deustua, una ciudadana alertó sobre un hombre en actitud sospechosa que pretendía hurtar objetos de valor a los asistentes al desfile.

Al ser abordado, el individuo mostró una actitud desafiante. Como no portaba DNI, fue subido al patrullero sHuancayoHuanin esposas, en estricto cumplimiento de la normativa para controles de identidad. Cuadras más adelante, el tráfico obligó a reducir la velocidad de la unidad, momento que el sujeto aprovechó para escapar corriendo.

Uno de los agentes inició una rápida persecución a pie y logró recapturarlo un par de cuadras después. En la dependencia policial, fue identificado como Joel César Condori Huincho, de 26 años, descubriéndose que cuenta con un largo historial delictivo que suma 15 antecedentes policiales. Pese a ello y su intento de fuga, Condori Huincho fue puesto en libertad horas más tarde, debido a que el sistema arrojó que no contaba con requisitorias ni órdenes de captura vigentes emitidas por el Poder Judicial.

Tras la difusión de los videos y el parte oficial de los hechos, la institución policial confirmó que los dos agentes que custodiaban la unidad han sido sometidos a un proceso administrativo disciplinario para determinar responsabilidades en los protocolos de seguridad.