Momentos de terror vivió el empresario Orlando Lazo, propietario del local Huanchaquito, ubicado entre las calles Huancavelica e Ica, en Huancayo, luego de que dos sujetos a bordo de motocicletas ingresaran a su negocio para exigirle el pago de una supuesta deuda. Según relató la víctima, los individuos golpearon con fuerza la puerta e intentaron intimidarlo asegurando que debía dinero.

El comerciante señaló que, al no tomar importancia a las amenazas, los sujetos comenzaron a insultarlo y uno de ellos sacó un desarmador para amedrentarlo. Ante ello, Lazo intentó defenderse utilizando un fierro que tenía en el local para cerrar la puerta. La rápida reacción de clientes, familiares y trabajadores evitó una tragedia. “Mi hijo, mi esposa y los comensales salieron al escuchar el alboroto y ellos, al ver a varias personas, escaparon en su motocicleta”, contó.

Tras el incidente, agentes de Serenazgo llegaron hasta el establecimiento y orientaron al empresario para formalizar la denuncia correspondiente. Lazo advirtió que estos sujetos estarían realizando “reglaje” a los negocios de la zona, ingresando como falsos clientes para observar los movimientos y detectar vulnerabilidades. Asimismo, cuestionó la falta de patrullaje en las avenidas principales. “Ahora no se ve presencia de seguridad ciudadana, ni patrullaje a pie, y eso preocupa a todos los comerciantes”, manifestó.

El empresario aseguró que las cámaras de seguridad de un local vecino captaron toda la secuencia del ataque, desde la llegada de los sujetos hasta su huida. Además, sostuvo que por la forma de hablar de los agresores presume que serían ciudadanos venezolanos.