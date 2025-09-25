Hace casi un año, Luis Poma Ayala, vive una pesadilla, pues suplantaron su identidad y le suspendieron su licencia de conducir.

Las pruebas dactiloscópicas demuestran que otro usurpó su identidad y clama justicia. Luis Poma, denuncia que en un operativo realizado en agosto del 2024 lo habrían intervenido en aparente estado de ebriedad y chocar con otro carro.

El responsable se identificó con su nombre. En noviembre 2024, Luis Poma se entera que tiene la licencia suspendida y lograr demostrar que no era él sino José Luis Espejo lo suplantó. Pese a demostrar su incocencia el SATH no anula la sanción.