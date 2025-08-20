Lo que ya era el final de una fiesta tradicional de santiago, casi se convierte en una tragedia para una familia en Chilca. Un sujeto que llegó con su vehículo al lugar, se metió en contra vía y luego de 20 minutos retrocedió sin reparo atropellando a unas 5 personas, dos de las cuales resultaron con heridas expuestas.

Todo ocurrió en la cuadra 13 de la avenida 9 de Diciembre, en Chilca. La fiesta de santiago de la familia Seguil Huamán, ya había concluido, sin embargo aún quedaban algunos invitados y comerciantes.

“Pasada la medianoche, llegó un señor de terno plomo, era flaco y tendría entre 35 a 40 años, estaba dentro de su carro y se estacionó frente al estrado, parecía que estaba ebrio y prendió la música a alto volumen, se quedó en ese lugar por más de 20 minutos”, contó Milagros Seguil.

El sujeto fue increpado, por la bulla que generaba, luego de eso terminó retrocediendo y arrollando a todo el que estaba detrás de su vehículo.

“Nadie lo conoce, pero notamos que era del Taxi Eco, vino con intensiones de matarnos. A mi hermano lo arrastró por más de 50 metros y lo dejó inconsciente, para luego darse la fuga hacia Ferrocarril”, añadió la familiar.

El que resultó con mayor daño, fue Alex Seguil, a quien le realizaron puntos de sutura en el pecho y espalda, un vecino y otras tres personas también fueron heridas. Hasta el cierre de esta edición se desconoce al conductor.

