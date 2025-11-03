Fueron por lana y salieron trasquilados. Dos amigos que robaron la costosa memoria de un vehículo fueron capturados; uno de ellos acabó golpeado y el otro cayó cuando estaba en un velorio. Cerca de la medianoche de ayer, alertaron a los efectivos del Escuadrón de Emergencia de la captura de presuntos ladrones en la Av. Huancavelica y jirón Dos de Mayo. En el lugar, se encontró a un grupo de conductores, la mayoría taxistas que retenían a Michael Vidal Porta (34), quien había sido golpeado.

Uno escapó en un taxi, pero Michael Vidal fue capturado y golpeado; mientras que su cómplice escapó en un taxi. Durante la diligencia, el detenido recibió una llamada telefónica de un tal “Roger”, quien también habría participado de la sustracción de la memoria del vehículo de placa W3E-476 en el pasaje Espíritu en El Tambo. La llamada era del varón que escapó y al contestarle, acordaron encontrarse en un velorio; allí lograron intervenir a Roger Rojas Molina (23).

De acuerdo a la información policial, los dos presuntos autores del robo fueron llevados a la Upirv por el hurto de autopartes; ambos habrían confesado que sustrajeron la memoria de un taxi estacionado.

Arrebatan celular

Otra captura por robo se dio, en la Av. Coronel Parra, cerca del mercado de Pilcomayo, donde dos maleantes, uno provisto de un arma de fuego, arrebataron un celular a una joven.

Por los gritos de la agraviada Celia P.E. (28), los peatones, comerciantes la asistieron y llamaron a los policías. Uno de los pillos escapó y el otro Jimy Rojas Rivera (27), fue reducido, encontrando oculto a la altura de su cadera, el móvil sustraído.

Ante la evidencia, Jimy Rojas, fue trasladado a la comisaría de Chupaca. Los vecinos airados mencionaron que el maleante fugado, sería quien se llevó el arma de fuego por lo que pidieron a la Policía ubicarlo.

Según información policial, este fin de semana más de 100 personas fueron detenidas en Huancayo por diferentes delitos, la mayoría de ellos por violencia familiar, peleas, robos, peligro común (conducción en estado de ebriedad) y otros.