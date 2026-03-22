En el tercer piso de la Corte Superior de Justicia de Junín, en la oficina D5 del Juzgado de Investigación de Procesos Inmediatos de Huancayo, policías anticorrupcción detuvieron a un especialista de causas judiciales, acusado de haber pedido 100 soles a un litigante.

Se trata de Jorge Jurado Sánchez, quien habría solicitado 100 soles a cambio de realizar sus funciones diligentemente en un trámite documentario y no perjudicar al denunciante.

Por el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, el trabajador fue detenido, en el Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial de Huancayo.

INTERVIENEN

Efectivos del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción de Huancayo, detuvieron en flagrancia delictiva a Jorge Sánchez, luego de la denuncia realizada por C.V.N.

El agraviado dijo a los agentes que le pidieron 100 soles para ‘ayudarlo’ en un trámite y no perjudicarlo. Por ello, los efectivos comunicaron del hecho a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín. Las diligencias continúan.