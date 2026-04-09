Un video grabado por vecinos del distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo, evidenciaría a dos trabajadores del servicio de limpieza pública en presunto estado de ebriedad mientras se encontraban dentro de un camión recolector. En las imágenes se observa a uno de ellos prácticamente inconsciente en la cabina, mientras que su compañero, con aparentes signos de intoxicación, intenta responder a los reclamos de los ciudadanos.

Según testigos, minutos antes de la grabación ambos trabajadores habrían sido vistos tambaleándose mientras manipulaban la maquinaria pesada. La situación generó preocupación entre los vecinos, debido al riesgo que implica operar un vehículo de gran tonelaje en esas condiciones, lo que pudo haber derivado en un accidente de mayores consecuencias.

Al respecto, el gerente municipal, Huber Paredes Mallqui, informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional. Indicó que se ha procedido a reportar el hecho ante el riesgo evidente de que personas en estado de ebriedad operen un vehículo oficial, y que se tomarán las medidas correspondientes conforme a ley.