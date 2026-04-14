Luego de los recientes hechos de violencia entre empresas de transporte, la Municipalidad Provincial de Huancayo intervino para restablecer el orden en la ruta que une Cajas y San Jerónimo, estableciendo acuerdos obligatorios para los operadores del servicio.

Entre las disposiciones, se determinó que las empresas “Gran Group” y “Señor de Acoria” SAC deberán ceñirse a su autorización vigente y circular únicamente por la margen izquierda de la Carretera Central, a fin de evitar la superposición de rutas.

Asimismo, otras empresas como “Parraga”, “Tambo-Azapampa”, “San Jerónimo” y “20 de Marzo” fueron exhortadas a respetar sus itinerarios, señales de tránsito y semáforos, bajo advertencia de sanciones en caso de incumplimiento.

Las autoridades indicaron que se intensificará la fiscalización en la zona para garantizar que se cumplan los acuerdos y prevenir nuevos enfrentamientos que pongan en riesgo a los usuarios.