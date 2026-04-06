Conductores de la empresa de transporte Gran Group realizaron una protesta en el parque Huamanmarca, para exigir a la Municipalidad Provincial de Huancayo, una solución inmediata a su situación, denunciando trabas que les impiden trabajar con normalidad. Con carteles y arengas, los manifestantes hicieron sentir su malestar frente a lo que consideran constantes abusos.

“¡Queremos solución, alcalde, queremos solución! Si no hay solución, huelga de hambre”, coreaban los transportistas, quienes además portaban mensajes como “Basta de abusos” y “Exigimos nuestra autorización”. Los protestantes aseguran que su empresa es formal y que cuentan con resoluciones favorables, pero que, pese a ello, no reciben el permiso necesario para operar.

Uno de los voceros señaló que han sido pacientes durante mucho tiempo, pero que la situación ya es insostenible. “Somos personas que necesitamos trabajar, tenemos deudas y familias que mantener. Nos sentimos perseguidos y no escuchados”, afirmó, al tiempo que denunció hostigamientos por parte de fiscalizadores y otras empresas del sector.

En paralelo, representantes de Gran Group, incluido su gerente, ingresaron a la Municipalidad de Huancayo para sostener una reunión con autoridades locales. Los manifestantes indicaron que permanecerán a la espera de los resultados y advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, radicalizarán su protesta iniciando una huelga de hambre.