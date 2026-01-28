Búsqueda. El cuerpo de Elizabeth fue hallado luego de dos días; sin embargo hasta la fecha, sigue la búsqueda de Jorge. Sus dos hijos varones se encuentran en la zona del siniestro buscando los restos, mientras sus hijas, en Huancayo, piden apoyo para que el Ministerio del Interior ayude con la designación de buzos.

“Fuimos a la Región Policial Junín, a solicitar apoyo del general y nos comunicaron con Yauyos y (dijeron) que pedirían (ayuda) a Lima porque Huancayo no es jurisdicción. Eso fue el viernes (23 de enero), pero hasta la fecha no han llegado, también hemos enviado solicitud al Ministerio del Interior, pero no hay respuesta”, señaló Consuelo Cabezas.

Hasta ayer, son seis días que sigue la búsqueda, se sumaron comuneros de la zona que se solidarizaron porque la pareja era estimada en Huantan, lugar donde eran mayordomos para hacer pasar la fiesta de carnavales 2026.

Aún falta por buscar en zonas profundas del río Cañete, donde solo se puede acceder con equipo especializado. La tarde de ayer otro grupo de familiares partieron para sumarse al grupo.