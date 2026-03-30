“Cuando llegamos a la casa, estaba inundada. Con baldes y tinas intentamos sacar el agua y lodo. De pronto las puertas empezaban a descuadrarse y el techo caía a pedazos, corrimos desesperados a la calle, sino, hubiéramos muerto aplastados”, relató Briyith Iparraguirre Huincho (19). Ella es una de las 10 personas que habitaban la casa de la esquina del jirón Ancash con el río Chilca, que está en escombros, tras el desborde del río Chilca.

Defensa Civil tiene el reporte preliminar de una vivienda inhabitable, decenas de casas inundadas y 50 personas afectadas en Chilca, Huancayo, tras las inundaciones ocurridas el último sábado.

En Mazamari, también se reportaron inundaciones con 25 afectados, informó el subgerente de Defensa Civil del Gore Junín, José Vásquez.

En la vivienda del jirón Manco Capac N° 242, donde habitan 5 familias, el torrente de agua y lodo ingresó por la parte trasera de la vivienda que colinda con la canalización del río Chilca, las habitaciones que habitan Jesúis Díaz, Rosa Vargas, Edgar Mayorca, Ana Díaz, quedaron en medio del lodazal, perdieron su ropa, artefactos, alimentos y hasta celulares que el técnico Jesús Araujo, tenía para reparar.

Deysi Romero, que vive en un cuarto del jirón Manco Capac, halló todo bajo el agua y hasta los útiles que había comprado para su hijo, se remojaron.

“Mi hijito va al jardín y se perdió todos sus útiles, su uniforme, el colchón se remojó, no tenemos ni donde dormir”, exclamó la madre afectada, que ahora está con ronca y con dolor intenso de las amígdalas. El jefe de Defensa Civil de la comuna chilquense, César Ramos, empadronó a los afectados.

El alcalde de Chilca, César Damas Laurente, acudió ayer temprano con una maquinaria que retiraba el lodo del jirón Ancash para habilitar el pase. Además se demolió parte de la vivienda declarada inhabitable.

La autoridad, señaló, que el río pese a estar canalizado estaba repleto de basura, con fierros y troncos que tuvieron que retirar con maquinaria para controlar el desborde. En Huancayo, cerca del puente José Olaya, el río socavó la franja marginal a un metro de una vivienda, donde además había tubos expuestos y muro derrumbado.

Cinco familias en Chilca, pasaron la noche en un hospedaje y por la mañana, la comuna chilquense les llevó el desayuno. Defensa Civil del Gore Junín, entregó 50 kits de alimentos, 50 kit de abrigo, 2 carpas y 8 camas para los afectados de Chilca y Huancayo, pero la ayuda es insuficiente, porque lo han perdido todo.

El desborde del río Chilca generó el colapso de una vivienda y la inundación de varias casas donde el agua y lodo destruyeron todo a su paso. Muchas personas apenas pudieron escapar con lo que tenían puesto, mientras que otros amanecieron en faena intentando recuperar algo de sus pertenencias.

En Huancayo, en el barrio Cerro San Cristóbal, por el cerro El Mirador, el anciano Juan Mendoza Solis, perdió su casa ubicada en el pasaje Las Retamas, el agua remojó las bases de la vivienda rústica que está por desplomarse. El humilde hombre se quedó con sus pertenencias en la calle sin ningún apoyo de la autoridad. Defensa Civil del Gore señaló que está al tanto de la situación.

En el barrio Cerro San Cristóbal, por el cerro El Mirador, el anciano Juan Mendoza Solis, perdió su casa ubicada en el pasaje Las Retamas, el agua remojó las bases de la vivienda rústica que está por desplomarse.

El humilde hombre se quedó con sus pertenencias en la calle sin ningún apoyo de la autoridad. Defensa Civil del Gore señaló que está al tanto de la situación.