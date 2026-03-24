Araceli Rosario Dueñas Trillo, estudiante de Enfermería, se encuentra desaparecida desde la noche del 20 de marzo, luego de ser vista por última vez en inmediaciones del puente Trujillo, en el distrito de El Tambo. A cuatro días del hecho, sus familiares protestan en exteriores de la Divincri Huancayo exigiendo justicia y apoyo en la búsqueda, que continúa en el río Shullcas.

Según informó el coronel Angeleo, jefe de la Divincri, la joven acudió esa noche a la discoteca Ícono junto a su enamorado, Sergio Aníbal González Ayala (23), y una amiga de este. Dentro del local se produjo una discusión con agresión física, y posteriormente ambos fueron captados por cámaras de seguridad dirigiéndose hacia el puente, donde se pierde su rastro.

El principal sospechoso fue hallado en la zona con versiones contradictorias sobre lo ocurrido y en posesión de la billetera y pertenencias de Araceli. Por ello, tanto él como su acompañante fueron detenidos preliminarmente por el presunto delito de feminicidio. No obstante, el Ministerio Público dispuso su liberación por falta de pruebas directas.

“La cadena indiciaria es indirecta y no hay cuerpo ni evidencia forense concluyente”, explicó la autoridad policial, quien precisó que no se descartan hipótesis como accidente, caída o suicidio. Añadió que las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer en Huancayo.

Pese a ello, los familiares cuestionan la decisión y denuncian abandono de las autoridades. Señalan contradicciones en las versiones del sospechoso y exigen que se profundicen las diligencias. Ante la falta de apoyo especializado, los propios hermanos de Araceli han ingresado al caudaloso río Shullcas para buscarla, arriesgando sus vidas.

En medio de la lluvia, los allegados reiteraron su pedido urgente al escuadrón de emergencia, bomberos y ciudadanía para reforzar la búsqueda. “Solo queremos encontrarla”, expresaron, mientras continúan las protestas con carteles que exigen justicia para la joven desaparecida.