En lo que va del año un promedio de un centenar de locales fueron clausurados en el cercado de Huancayo, por carecer del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Fiscalización

Según información brindada por la Oficina de Defensa Civil, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en lo que va del año, se logró la clausura de un promedio de 100 establecimientos comerciales de diversos rubros, como comercios, restaurantes, discotecas, nigth club, entre otros por carecer de su certificado ITSE.

En este mismo lapso de tiempo, la comuna provincial informó que se lograron emitir un total de 1010 certificados ITSE para negocios, que fueron subdivididos por el tipo de riesgo que representan como: bajo (15), medio (908), alto (24) y muy alto (63).

La comuna provincial detalló que los requisitos para obtener un certificado ITSE, no es difícil, ya que los propietarios de los negocios pueden tramitarlo presentando requisitos para los de riesgo bajo y medio como: copia de la licencia de funcionamiento del negocio, certificado de extintores, protocolo de operatividad de extintor, Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

En el caso de requisitos para riesgo alto y muy alto se tiene que presentar: croquis de ubicación, plano de estructuras, planos de distribución de tableros eléctricos, certificado de resistencia de puesta en tierra, plan de seguridad del establecimiento, protocolos de pruebas de operatividad, entre otros.

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