Momentos de gran tensión se vivió durante un incendio, un menor y su madre quedaron atrapados en una vivienda afectada por las llamas.

En una valerosa acción, policías de la comisaría de Huayucachi, rescataron a Doris Chamorro Carhuallanqui (53) y su hijo de 16 años, con habilidades especiales, controlando el siniestro.

A las 14:00 horas, cuando los agentes participaban en la colocación de la primera piedra para una obra vial en el distrito, los agentes divisaron una densa humareda de una vivienda de la Calle Bolognesi y de inmediato, arriesgando sus vidas, ingresaron a la casa para salvar al menor J.F.C. (16), quien gritaba y se sofocaba por la inhalación de humo.