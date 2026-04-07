Tras la protesta y con una mesa de diálogo, los vecinos del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida hicieron respetar que el pasaje al asentamiento tenga un valor de S/1.50 e incluso en el tramo corto desde JPV hasta el jirón Jorge Chávez, pagarán solo un sol, como ya se habían comprometido tres empresas de transportes en acta firmada por los gerentes (que pretendieron desconocer).

“Gracias a los vecinos que han hecho sentir la protesta se va a respetar lo firmado en acta. El pasaje de ruta larga está a S/1.50 y en la ruta corta a un sol, los conductores de las combis habían subido a dos soles, sin pensar en los vecinos que son de recursos económicos bajos y no tienen posibilidades”, dijo el presidente del AA.HH. Richard Romero.

Asimismo, se acordó que existirá mayor control a los conductores y cobradores a fin que brinden un trato adecuado a las personas de la tercera edad. También se exigirá a las empresas que cumplan con la ruta establecida en los diversos sectores del asentamiento humano. La reunión y posterior firma del acta se dio con los gerentes de la Empresa Regional (20 vehículos), Virgo (20 vehículos) y Triunfo (5 vehículos).

Protesta

Mientras que en Ocopilla, ayer también se realizó un plantón en la intersección de los jirones Piura y Miller, donde un grupo de pobladores protestaban contra el alto costo de los pasajes de la empresa Tercera Dimensión.

Además, se quejaban de los maltratos. Los pobladores pedían a la Municipalidad de Huancayo que retire a la mencionada empresa y se declare ruta libre.

Al respecto, el gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Huancayo, Jorge Quispe Avila, dijo que la ruta libre no es una salida, pero pidió respetar el diálogo con los vecinos.