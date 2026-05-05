Un grupo de vecinos de la Cooperativa Manufacturas Centro, en Saños Chico, se movilizó hasta los exteriores de la EPS Sedam Huancayo y bloqueó su ingreso por los jirones Cajamarca y Libertad. Los manifestantes reclamaron por el desabastecimiento de agua potable que padecen desde hace tres semanas, denunciando que solo reciben el servicio una hora al día.

“Ya son tres semanas que no tenemos agua. Nos están cobrando demasiado y una sola hora nomás nos dan, lo cual es insuficiente y no nos alcanza para nada”, denunció uno de los más de 300 vecinos afectados.

A pesar de la escasez, los usuarios reportaron que sus recibos superan los 50 soles, un monto que consideran injusto para la calidad del servicio. Otro punto de conflicto es el rechazo a la instalación de medidores, medida que cuestionan ante la falta de continuidad en el suministro.

“Nuestro reclamo es también porque quieren instalar medidores. Este último mes están repartiendo recibos de constancia para la instalación, pero todos estamos en desacuerdo”, sentenciaron los pobladores. Tras la presión, una delegación ingresó a la sede de la empresa estatal para iniciar una mesa de trabajo y buscar una salida al conflicto.