La incertidumbre sobre el futuro de los módulos de familia de Justicia, Paz y Vida generó preocupación entre los vecinos del sector, luego de que personal de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM) retirara equipos y materiales almacenados en uno de estos espacios.

La situación fue interpretada inicialmente por los pobladores como el inicio de un desalojo y el eventual cierre de los servicios médicos que actualmente funcionan en los módulos, considerados un soporte importante para la atención de la población.

Vecinos exigen continuidad de las atenciones

La preocupación se concentró principalmente en el módulo del sector 7, donde decenas de vecinos solicitaron que las atenciones médicas continúen debido a la alta demanda que enfrenta el establecimiento de salud principal de Justicia, Paz y Vida.

El subcoordinador del sector 7, Eloy Gallardo, señaló que el retiro de bienes generó incertidumbre entre los pobladores, quienes consideran que los módulos cumplen una función clave en la atención de niños, adultos mayores y población vulnerable.

“Nosotros vamos a defender hasta el último para que sigan atendiendo. Es una gran ayuda para todos porque acá hay muchos adultos mayores y niños que necesitan atención”, manifestó.

Gallardo indicó además que el centro de salud principal se encuentra saturado y que los módulos permiten descongestionar la atención diaria, facilitando el acceso a consultas médicas en distintos sectores del asentamiento humano.

Red de Salud descarta cierre inmediato

Desde la Red de Salud Valle del Mantaro rechazaron que exista una disposición para suspender los servicios médicos.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, Luis Meza, explicó que el retiro de bienes corresponde únicamente al traslado de equipos y materiales destinados a la atención de emergencias y desastres que se encontraban almacenados en el segundo nivel del módulo.

Según precisó, dichos implementos serán trasladados al nuevo Centro de Operaciones de Emergencia y Desastres de la institución.

“La atención médica por ahora continúa y este proceso corresponde únicamente a los bienes almacenados en el segundo nivel”, afirmó.

Convenio venció en febrero

El administrador de la RSVM, Enrique Oroncuya, confirmó que el convenio suscrito entre la Dirección Regional de Salud, la Red de Salud Valle del Mantaro y la Municipalidad Provincial de Huancayo venció en febrero de este año.

Añadió que la entidad realizó gestiones para ampliar el acuerdo, aunque reconoció que existe una comunicación municipal donde se indica que una nueva suscripción no sería viable en las condiciones actuales.

Por su parte, el gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza, señaló que el problema se originó porque la renovación del convenio no fue formalizada oportunamente.

“Mientras la población necesite estos servicios, la disposición del alcalde es brindar las facilidades necesarias, pero deben cumplirse los procedimientos administrativos”, sostuvo.

El funcionario indicó además que existen observaciones relacionadas con servicios básicos y compromisos administrativos que deben ser regularizados antes de evaluar una nueva afectación en uso de los inmuebles.

Módulos atienden hasta 15 pacientes por día

El responsable de los módulos de familia, médico Erwin Serrano, informó que actualmente los módulos 7 y 12 continúan operando con normalidad, mientras que el módulo 10 suspendió temporalmente sus actividades por falta de personal.

Detalló que en estos espacios se desarrollan programas de medicina general, vacunación, planificación familiar, atención a adolescentes y salud integral.

Según indicó, cada módulo atiende entre 12 y 15 pacientes diarios, aunque algunos sectores registran más de 20 consultas por jornada.

“Lo que pide la población es evitar que estos espacios desaparezcan. Se necesita una coordinación adecuada para que no se perjudique a los usuarios que dependen de estas atenciones”, afirmó.