Una mujer de 69 años, identificada como Magda, se encuentra en estado crítico luego de ser atropellada por una combi de la ruta Huancayo–Chupaca en la intersección de las avenidas Jacinto Ibarra y Próceres, en el distrito de Chilca.

Según testigos, la adulta mayor llevaba un balde con agua para lavar la fruta que vende cuando fue embestida por la unidad de transporte. Vecinos y transeúntes la auxiliaron de inmediato y la trasladaron a la clínica Huancayo, donde permanece internada.

Su hija, Rosmery, informó que su madre se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Los médicos le indicaron que presenta un hematoma cerebral y sangrado interno, por lo que su estado es delicado.

Si bien el SOAT viene cubriendo parte de los gastos médicos, la familia solicitó apoyo para la compra de pañales y otros insumos necesarios durante su tratamiento.