Gabriela no duerme, apenas come y desde el fin de semana sale a buscar al taxista que se llevó su mochila con 100 mil soles. Sollozando, la madre de tres hijos contó su triste historia; después que vendiera el terreno que adquirió en Puno, luego de varios años de trabajo. El pago se hizo en efectivo y la huancaína, guardó el dinero en una bolsa plástica y lo guardó en una mochila negra. Todo el viaje se realizó sin contratiempos, hasta que llegó a Huancayo.

El bus la dejó en el parque Industrial, Gabriela Q.R. (42), con sus hijos, abordó un taxi oscuro para dirigirse a Palián. Allí sacó sus tres costales y al dar unos pasos, se percató que le faltaba su mochila y gritó. El taxista piso el acelerador y se esfumó.

Todo ocurrió a la 1:20 de la madrugada del viernes último. Gabriela salió de Puno, rumbo a Lima y de allí a la Ciudad Incontrastable. Estaba con sus menores hijos y varios costales de ropa; pues había decidido abrir un negocio, para atender a su madre y hermano que están enfermos, esto con los ahorros de su vida.

“Quiero que me devuelva mi dinero, eso era para mantener a mis hijos. Yo soy viuda, me hago cardo de toda mi familia, ten piedad, me he quedado sin nada”, dijo sollozando la vendedora. Asimismo, explicó que el taxista que conducía el taxi particular de color oscuro, tiene unos 30 años y llevaba puesta una polera ploma con capucha. “Al bajar me dí cuenta que me faltaba mi mochila , pero el taxista se arrancó a toda velocidad”, narró la desesperada madre, que no pierde la esperanza de recuperar su dinero.

Por ello, incluso está ofreciendo una jugosa recompensa para el conductor que le devuelva sus ahorros (100 mil soles). La denuncia fue puesta en la Divincri, cuyos agentes buscan cámaras de seguridad para identificar al taxista.