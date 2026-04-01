Las ventas de pescado y mariscos se incrementan considerablemente durante Semana Santa impulsadas por la alta demanda de productos marinos en estas fechas llenas de tradición. Comerciantes del mercado Modelo de Huancayo señalan que el consumo puede duplicarse en comparación con días habituales, convirtiendo esta temporada en una de las más importantes del año para el sector.

Frank, vendedor del puesto 559, explicó que en un día regular puede comercializar entre 40 a 50 kilos de jurel, pero en estos días la cifra se eleva significativamente.

“Se venderán si quiera unos 80 kilos o 100 kilos. Se puede decir que se va a duplicar las ventas”, afirmó, destacando que la mayor afluencia de público responde a la tradición de evitar el consumo de carnes rojas.

Pese al incremento en la demanda, los precios se mantendrán relativamente accesibles.

“El pescado casi se va a mantener en precio, va a estar accesible a toda la ciudadanía”, indicó el comerciante, detallando que el jurel oscilaría entre los 8 y 10 soles el kilo, dependiendo del abastecimiento diario.

Por su parte, Víctor Rojas, del puesto 554, confirmó el aumento en la demanda. “En esta semana habrá un incremento en las ventas. El pescado se presta para hacer la preparación de varios platos”, precisó, resaltando que especies como el bonito y el jurel son las más solicitadas por su bajo costo. “El bonito está a 7 soles, el jurel a 8 soles, están bastante cómodos”, agregó.

Asimismo, indicó que los mariscos también presentan una mayor demanda sin registrar alzas significativas en sus precios.

“La pota está a 8 soles y la mixtura a 12 soles, no ha habido todavía ningún incremento”, sostuvo, señalando que estos productos son versátiles.

Los comerciantes coincidieron en que factores como el alza del combustible impactan en los costos de traslado, aunque sin generar variaciones drásticas en el precio final.

“Al subir la gasolina sube el flete y tenemos que recargar unos céntimos más”, explicaron, quien además aseguró que el abastecimiento es constante y que se garantiza la frescura de los productos mediante controles sanitarios en el mercado.