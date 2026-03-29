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A 15 días de las elecciones generales 2026, recoger el DNI se ha convertido en un martirio para los ciudadanos que pese a hacer extensas colas hasta por cuatro veces no alcanzan a recoger el documento en las oficinas de la Reniec, ubicadas en la calle Real, en el distrito de El Tambo. Los más afectados son ciudadanos, que viajan hasta 8 horas de sitios lejanos y que al final quedaron fuera.

TESTIMONIO. “Viajé desde Comas Concepción, durante 6 horas, llegué al mediodía y ya no me van a atender, por favor necesito el DNI para votar y me han cerrado las puertas del Reniec”, reclamó Tomás Aliaga Castro, que eran una de las 50 personas, que se quedaron sin ser atendidos, ya que al cumplir el horario de 13.45 horas, el personal de seguridad cerró las puertas y nos dejan en el aire, ahora mañana vamos a volver y madrugar, yo viajé desde Huancavelica.

“Faltan 35 minutos, hay muchas personas en la cola y ya no nos van a atender, porque se demoran mucho en la ventanilla, estamos indignados, somos personas que venimos desde lejos, yo viajé desde Huancavelica por 5 horas y ahora no tengo ni para un hotel para volver mañana ”, manifestó, Carlos Huaripata.

“Ya vine durante 4 veces y no sabemos si vamos a alcanzar a recoger el DNI, no es justo pedimos que amplíen más ventanillas para la atención”, exclamó Carmen Quispe Pérez, que tenían como fecha de entrega el 9 de febrero, pero cada vez que acude no alcanza. Sin embargo, ayer luego de múltiples reclamo, fue una de las pocas que pese a no recibir selló alcanzó la atención. Lo mismo, le pasó a Janeth Ramos.

En las puertas de la Reniec, cada cierto tiempo salían los trabajadores y con apoyo de los vigilantes, sellaban la mano de los usuarios para mantener el orden en la fila, sin embargo, cuando ya estaba cercano el horario de cierre de atención, muchos se quedaron afuera sin ser atendidos.

Hasta las oficinas de Reniec, al borde del llanto y con una denuncia en la mano, llegó Aquilina Campos Ayzana, porque de su cartera le robaron su DNI celular y dinero y ahora concurrió al Reniec para hacer el trámite, porque no tiene dinero para pagar la multa por no votar. Además, en el hospital El Carmen, está internada su hija, no la dejan entrar sino tiene el documento nacional de identidad.

El Reniec anunció la atención exclusiva de entregas del DNI durante los fines de semana hasta el 12 de abril. Cabe mencionar, que por la alta demanda, las oficinas de Reniec en Huancayo, atenderán hoy desde las 7.45 horas hasta las 13:45 horas, pero las colas empiezan desde las 4 de la madrugada, incluso si llueve.

De igual forma, se informó que los ciudadanos que cuenten con el DNI vencido podrán ejercer igualmente su derecho al voto. Para ello, se emitió la Resolución 000030- 2026/JNAC/RENIEC que prorroga excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del DNI. Esta prórroga solo surtirá efecto para el ejercicio del sufragio, es decir, para el domingo 12 de abril.

Reniec señalan que para obtener el DNI y otros trámites, se debe acudir a consulta la sede más cercana y confirma el horario de atención antes de acudir. Se debe pagar las tasas por adelantado. Utiliza los canales habilitados (Yape o agente bancario) . Hay que acudir con todos los documentos requeridos (número de DNI actual, recibo de pago de tasas y, si aplica, recibo de servicios, requisitos adicionales según el tipo de trámite solicitado).

La oficina principal de RENIEC en Huancayo ubicada en el Jr. Aguirre Morales 504, atiende de lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.