Huancayo registró 209 casos de violencia escolar entre enero y agosto de este año, según cifras presentadas durante la intervención multisectorial del Ministerio de Educación (Minedu); mientras que, en 2024 y 2025 se reportaron 324 casos en cada año.

El director de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Luis Alberto Quintanilla, sostuvo que la prevención debe empezar en casa y continuar en las escuelas.

“Los estudiantes piden que papá y mamá estén presentes”, señaló, al destacar la necesidad de recuperar espacios de diálogo con los hijos. Frente a los casos de bullying, además, remarcó que la expulsión no constituye una solución y que los colegios deben intervenir oportunamente mediante tutoría y los equipos de convivencia. “Si no se hace ese trabajo en la familia, nuestro trabajo va a ser siempre insuficiente”, afirmó.

Pero la atención también enfrenta una brecha de personal especializado. La especialista de Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Karin Valentín Vicente, advirtió que los colegios no cuentan con suficientes psicólogos y cuestionó la diferencia salarial frente a otras ramas de la profesión.

“El más pagado a nivel del tema forense es casi 8 mil soles, y en el sector educativo a un psicólogo le pagan 2 mil 800. Imagínense la gran brecha que tenemos”, manifestó. Añadió que tampoco se cumple de manera general la Ley N.° 29719, que establece la presencia de un psicólogo por institución educativa. Actualmente, los equipos de convivencia escolar cuentan con profesionales itinerantes que atienden a 102 colegios, pero un especialista puede estar asignado hasta a cuatro instituciones.

A ello se suma, según la especialista, la poca participación de los padres en las acciones preventivas.

“Los padres de familia se han desentendido de la educación de sus hijos. No todos, pero la gran mayoría”, afirmó. Como ejemplo, relató que en una escuela de padres convocada para 200 personas apenas asistieron 12.

“Si el padre de familia no se compromete con la educación, todo esto va a seguir empeorando”, advirtió, e hizo un llamado a las familias a asumir también su responsabilidad en la formación y disciplina de sus hijos.