Vecinos del sector Miguel Soto Valle, en la Cooperativa Santa Isabel, denunciaron que Sedam Huancayo realiza instalaciones y excavaciones sin brindar información sobre el destino del recurso hídrico.

La delegada del sector 4, Angélica Canchas, señaló que incluso recibieron versiones contradictorias de los propios trabajadores.

“Nos ha dicho que ese agua van a llevar para Chilca, pero otro señor de Sedam dijo que es para Soto Valle”, afirmó. Indicó que ni los representantes de la asociación fueron notificados sobre los trabajos.

La dirigente advirtió que la zona vive una situación crítica por la escasez del servicio. “Nosotros sufrimos de agua. Desde el jueves no tenemos nada, cuatro días sin agua. Sedam solo nos libera cuando reclamamos”, dijo.

Además, denunció incrementos en los recibos pese a la baja dotación: “Antes pagábamos S/ 43.50 y ahora S/ 48.50, por corte viene hasta S/ 80”, afirmó. “Ni nosotros tenemos agua y van a estar llevando a Chila desde aquí, no vamos a permitir”, dijo una vecina del sector.