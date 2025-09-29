Llegó vestida de blanco. La cantante Yarita Lizeth Yanarico se presentó ayer ante una multitud en el Chilca Fest 2025, en el distrito de Chilca.

Con la emoción de reencontrarse con su público, la joven artista se presentó a las 2 de la tarde, cuando en Huancayo, hacía intenso calor y corrían fuertes vientos.

Para protegerse, la chinita muy risueña, le pidió a un fan que le preste su sombrero, el cual usó en gran parte del concierto que duró dos horas. El hecho conmovió a sus seguidores.

A la salida del hotel Shullkas, donde se hospedó la esperaban los fans con obsequios para su artista Yarita, muchos no lo creían hasta que la vieron en redes sociales y corrían a comprar la entrada para ingresar al estadio de Coto Coto.

Como ya son varias las ocasiones que estuvo en Huancayo, a la cantante folclórica, le gusta comer mucho la pachamanca cocinada bajo la tierra, pero para mantener la línea prefiere con presa de pollo.

Las canciones que coreaba el público en el concierto eran “Cortavenas”, “Mis cuernos”, “No vas a cambiar”, “Amor no correspondido”, “Madre”, “Amigo” y “Hola, ¿cómo estás?, que interpreta junto a Alejandro Paucar. Como siempre la artista, repitió a su público la frase motivadora “cree en ti y lo vas a lograr”.

Pese al intenso ventarrón que se sentía por la tarde, en unas horas, al escuchar que Yarita llegaba al estadio Coto Coto, se pudo apreciar extensas colas para adquirir las entradas que se vendieron a 5 soles por la presentación de la artista en las primeras horas.

En el escenario, la artista encantó al público y como estaba en Huancayo zapateó al estilo de sus canciones más populares. Los fans estaban felices.

Al culminar el concierto, el muchacho que le prestó el sombrero estaba emocionado y más aún cuando la artista nuevamente se acercó a él y le devolvió la prenda que en el escenario hizo juego con su vestido blanco.

El joven, prometió llevar el sombrero y el gesto de la cantante como el mejor recuerdo de su artista favorita.

Minutos antes, conocedores de sus expresiones a favor de las causas de los jóvenes, le consultamos por su posición al respecto de las marchas que se desataron en la capital y dijo estar en contra de los abusos que cometen las autoridades contra la población durante las protestas cerca al Congreso de la República en Lima.

“En realidad, estoy en contra de los abusos que cometen las autoridades en contra de la población, no debería ser así. No estoy muy enterada del porque de las protestas pero voy a indagar para dar una opinión, porque muchas veces puedo dar un comentario y lo pueden malinterpretar”, expresó muy cauta.