En el pasaje Dolores y Santa Rosa, vecinos reportaron la aparición de una pinta en una pared de tapia que ha generado preocupación. Según indicaron, el grafiti tendría la forma de una hoz y un martillo, acompañado de letras en la parte superior que no han podido ser descifradas. En la parte inferior, sin embargo, se distinguen las siglas “P”, “C” y “P”, lo que incrementó la inquietud en la zona.

De acuerdo con los residentes, la pinta habría sido realizada días atrás, pero fue recién esta mañana que notaron con mayor claridad su contenido. El símbolo está hecho con spray de color negro y también habría sido advertido por trabajadores que ejecutan obras en las veredas del distrito.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, incluyendo personal de la DIRCOTE y de la Depincri, junto al fiscal provincial Johel Jenner Chamorro Macukachi de la Fiscalía Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos y delitos de Terrorismo, quienes iniciaron las diligencias correspondientes. El hecho ocurre a pocos días de las elecciones del 12 de abril, lo que ha motivado una rápida intervención de las autoridades.

Como medida preventiva, agentes policiales procedieron a cubrir la pinta con pintura para evitar alarma en la población. Desde el Ministerio Público señalaron que el caso será analizado por especialistas, quienes determinarán si se trata de propaganda subversiva o de un acto aislado.