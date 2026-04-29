Un violento tiroteo interrumpió un velorio en el Cercado de Lima y terminó con una persona muerta y ocho heridos.
El ataque ocurrió en el jirón Feliciano de la Vega, en la zona de Manzanilla 2, mientras familiares, amigos y vecinos daban el último adiós a Edwin Hurtado Custodio, de 25 años, quien tenía antecedentes policiales.
De acuerdo con lo reportado por RPP, los asistentes estaban bajo un toldo blanco y negro cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los presentes.
Producto de la balacera, nueve personas resultaron afectadas, entre seis hombres y tres mujeres, quienes fueron trasladadas en mototaxis al Hospital Dos de Mayo y al Hospital Hipólito Unanue.
La Policía Nacional informó que cuatro de los heridos también presentan antecedentes policiales.
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