La fiscal a cargo de la investigación por presuntos actos de corrupción de dos suboficiales, pidió la prisión preventiva para el suboficial PNP Christian Snadoval Gómez (expersonal de seguridad del gobernador Antonio Pulgar) y ordenó la liberación de suboficial PNP Luis Tolentino Gonzales, esto al vencerse el plazo de la detención preliminar de ambos policías.

Un juez de investigación preparatoria será quien convoque a una audiencia para decidir si dicta o no prisión preventiva contra Sandoval Gómez, acusado de haber solicitado 2500 soles a una persona con requisitoria vigente, en junio de 2017.

Fue conocido que el suboficial de PNP Sandoval es investigado desde diciembre de 2019 junto con el civil Juan Carlos Bailón Villogas, por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función, en calidad de autor y cómplice, respectivamente. Ambos fueron denunciados.

CASO PEDIDO DE COIMA

El denunciante del caso relató que, tras cumplir condena por el delito de lesiones graves y recuperar su libertad, se presentó ante las autoridades anticorrupción para denunciar a quien fue su amigo, Bailón, y al suboficial PNP Sandoval.

Según su testimonio, luego de contarle a Bailón que tenía una orden de captura vigente, fue intervenido por un efectivo policial a bordo de una motocicleta mientras se encontraba en su compañía. El agente —cuya identidad no fue precisada— le informó que estaba requisitoriado. En ese momento, Bailón se comunicó con Sandoval, supuestamente para interceder y evitar su detención.

NEGOCIABA SU DETENCIÓN

De acuerdo con la denuncia, Sandoval le exigió dinero a cambio de no proceder con su detención. Ante la negativa por no contar con el monto solicitado, le otorgó un plazo hasta el día siguiente. Al no concretarse el pago, Bailón le habría enviado mensajes insistentes a través de la red social Messenger exigiendo la entrega del dinero.

Días después, el 26 de junio de 2017, varios efectivos policiales detuvieron a Cáriga en una céntrica calle de Huánuco por la requisitoria vigente y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial, que ordenó su internamiento en un establecimiento penitenciario. Entre los agentes que participaron en la intervención se encontraba el suboficial Luis Alberto Tolentino Gonzáles.

Tolentino fue incorporado a la investigación tres años después, cuando los investigadores detectaron que había ingresado al sistema de requisitorias de la Policía Nacional para consultar si Cáriga estaba siendo buscado. Los reportes indican que no fue el único agente que realizó dichas consultas.

¿POR QUÉ BUSCABA DATOS EN REQUISITORIAS?

En su declaración, Tolentino —quien en ese entonces integraba el grupo Terna— reconoció haber accedido al sistema, aunque aseguró que lo hacía como parte de sus funciones para verificar la vigencia de las requisitorias antes de ejecutar operativos de captura.

La fiscal consideró que no se cumplían los presupuestos legales para solicitar prisión preventiva contra Tolentino Gonzáles, por lo que al mediodía del jueves 15 de enero dispuso su liberación. No obstante, las diligencias continuarán con él en condición de investigado en libertad.

La Fiscalía le imputa participación en calidad de cómplice del suboficial Sandoval Gómez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como personal de seguridad del gobernador regional de Huánuco.