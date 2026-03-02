Una situación de alto riesgo se registró en el sector de Huaracalla, provincia de Ambo, en la región Huánuco, donde un joven quedó atrapado tras el descenso de un huaico originado por las fuertes precipitaciones.

El alud de lodo y piedras cubrió parte del camino y tomó por sorpresa a quienes se desplazaban por el lugar. En medio de la emergencia, el muchacho intentó atravesar la zona afectada, pero terminó inmovilizado al hundirse en el barro, sin poder salir por sus propios medios.

La rápida reacción de los pobladores evitó un desenlace mayor. Con ayuda de varias personas, el joven fue rescatado y puesto a salvo, en medio de la preocupación generalizada por la inestabilidad del terreno.

Vecinos del lugar advirtieron que las lluvias continúan afectando seriamente la zona, debilitando suelos y generando constantes deslizamientos que ponen en peligro a transportistas y peatones.