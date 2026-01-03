Luego de la fuga del interno Rolando Gerónimo Mateo (26) del penal de Potracancha, el gobernador regional Antonio Pulgar realizó una inspección a los exteriores e interiores del establecimiento penitenciario con el fin de evaluar las condiciones de seguridad.

De acuerdo con las primeras diligencias, las autoridades lograron identificar la motocicleta que habría sido utilizada para facilitar la huida del reo. El vehículo, de placa 5314-2W, pertenece al padre del interno, según información policial.

Rolando Gerónimo Mateo, natural del distrito de Churubamba, cumplía condena por el delito de violación sexual en el pabellón 3 del penal. La fuga se produjo la tarde del 1 de enero, cuando el interno logró evadir la seguridad tras saltar el cerco perimétrico del reclusorio.

La alerta fue emitida alrededor de las 4:30 p. m., activándose de inmediato los protocolos de seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP). Diversas unidades policiales iniciaron un operativo de búsqueda y recaptura, con patrullajes y controles en puntos estratégicos de la ciudad y zonas aledañas.

La mañana de este 2 de enero, el gobernador Antonio Pulgar llegó hasta el penal acompañado de su equipo técnico de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, se trasladó al centro de control de las cámaras de videovigilancia, ubicado en el distrito de Pillco Marca, para verificar su operatividad.

“Desde temprano hemos acudido al penal para realizar la evaluación correspondiente y emitir las recomendaciones necesarias, tanto en la parte exterior como interior del establecimiento”, declaró la autoridad regional.