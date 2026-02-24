Tras días de intensas competencias en el sur de Huancayo, ayer se concluyó con los concursos de huaylarsh que se desarrollaron en 9 escenarios de 5 distritos y 4 centros poblados.

La elegancia y coqueteo del moderno fue un buen contraste con la fuerza y carisma del antiguo. Esta primera parte de los concursos generó más de 30 mil visitantes en todas estas zonas.

El huaylarsh no solo es un acto de competencia en el escenario donde se miden con otros elencos para ganar el título de un determinado concurso, también es tradición y cultura que se transmite de generación en generación y se convierten en lazos fraternales a través de los padrinos quienes ofrecen desayunos, almuerzos y en algunos casos hasta cena, para los bailarines y sus invitados.

Durante esta primera parte de los concursos resaltaron elencos como Cruz de Mayo Saños Chico, Santísima Virgen de Lourdes, Los Ángeles Virgen de Lourdes, Real Sociedad Viques, Alianza Huamanmarca, Financista de Viques, entre otros, quienes se dividieron los primeros lugares en la modalidad moderno.

Solo en Huancán, reportaron que arribaron más de 13 mil personas, lo que generó un importante movimiento económico a favor del distrito.