“Quiero que me den una oportunidad, por lo que hice, por favor, me siento muy arrepentido, sobre todo por mi papá y mi mamá que ya son mayores. Yo tengo una enfermedad, tengo diabetes, por favor señor magistrado”, así manifestó Efraín Teodoro Leyte uno de los implicados en el asesinato del alcalde de Coviriali, durante su audiencia.

Por su parte, el venezolano bel David Abreu señaló que llegó a Satipo “engañado” y pidió que de ser sentenciado lo lleven a una cárcel de Lima donde tiene enamorada y su padre.

“Vine engañado para un trabajo de construcción, en cuanto al sicariato lo hice por necesidad, necesitaba dinero para mandar a venezuela. Lo asumo, porque he hecho algo, pero no me siento feliz, me siento mal, es la primera vez que lo hago, no he tenido ningún hecho delictivo en mi vida. Lo he hecho por necesidad tengo una enfermedad, tengo un tratamiento hace tres años. Si me sentencian pido que me lleven a Lima”, indicó.

Finalmente el Juzgado Preparatoria Transitorio de Satipo ordenó 07 días de detención preliminar judicial para Efraín Teodoro Leyte Sedano (28) y Abel David Abreu Hilarte (28), por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Iroshi Ureta Campos alcalde del distrito de Coviriali.

El fiscal provincial Rolly Ronald Rivera Medrano, titular de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, a cargo del caso, sustentó que el 26 febrero 2026 al promediar las 08:55 horas, Efraín Leyte y Abel Abreu interceptaron al alcalde Iroshi Ureta Campos, quien se dirigía a la municipalidad de Coviriali, para asesinarlo. Después de cometer el delito, huyen del lugar para esconderse en un búngalo por el distrito de Río Negro.

La Policía Nacional halló en el lugar la moto lineal (comprada días antes por los implicados en compañía de otras personas), una pistola con siete balas y celulares. Además, la ropa y cascos que usaron los detenidos al momento del ataque.

El Ministerio Público, antes del término del tiempo de flagrancia (48 horas), solicitó 15 días de detención preliminar judicial para los investigados por el presunto delito de sicariato, mientras tanto, el Juzgado Preparatoria Transitorio de Satipo determinó siete días.