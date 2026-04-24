Más de 30 toneladas de material pirotécnico importado fue incautado durante un operativo ejecutado por la Policía en la Carretera Central, margen derecha del distrito de Orcotuna, en Huancayo. Los productos fueron trasladados de Lima a Huancayo para la venta -al parecer- en las fiestas de cruces y otros.

La intervención se realizó tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un camión que transportaba los productos ilegalmente, dos personas fueron intervenidas. El operativo que se realizó el miércoles y jueves último, estuvo a cargo de los efectivos de la Unidad de Seguridad del Estado, DIRIN PNP y Sucamec.

Investigan el caso

Durante la primera intervención, fueron detenidos Juan Mancha (31) y Saturnino Añazco (52), quienes serán investigados por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos.

En el lugar, la Policía incautó 274 cajas de cartón con material pirotécnico importado, además de un camión de placa M3Z-822 donde se encontraba parte de los productos pirotécnicos importados que se adquirió en Lima.

Se informó que primero se confiscó 12 toneladas de pirotécnicos incautados, cuyo costo es de unos 180 mil soles; luego otra cantidad que suman 30 toneladas. Asimismo, el camión valorizado en 85 mil soles quedó retenido. Los detenidos con todo lo incautado, fueron puestos a disposición de la AREINCRI PNP para las diligencias correspondientes, en coordinación con la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo.