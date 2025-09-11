Estela Yapo Benito, estaba alistando a sus dos hijos que iban a ir al colegio, cuando sus vecinos observaron una densa humareda. El fuego estaba concentrado en la sala del segundo piso de la casa ubicada en la cuadra 11 del Jr. Ancash del distrito de Chilca. Las llamas devoraron todo a su paso, mientras dos familias lloraban. Un corto circuito sería la causa del incendio.

Un poco más de las 8 de la mañana se inició el siniestro. La casa de tres pisos fue consumida, generando pánico entre los vecinos del distrito de Chilca Según el brigadier Alberto Ortega de la Compañía de Bomberos, el incendio se habría originado por un cortocircuito en el segundo piso.

“Hay que verificar el cableado que se tiene en nuestros domicilios. algunos son muy antiguos. Se ha consumido dos habitaciones y un almacén donde se guardaban madera y cartones”, comentó el hombre de rojo. Las llamas alcanzaron los cables de energia eléctrica y telefonía que comenzaron arder, casuando susto en los moradores.

Policías, serenos, vecinos juntaron la poca agua que había hasta la llegada de los bomberos. El encargado del grupo de bomberos que llegaron a sofocar las llamas, Alberto Ortega lamentó que muchos de los transportistas impidieron el pase de los bomberos, dificultando la llegada.

“A pesar de la circulina, nos cerraban el paso, demoramos 15 minutos en llegar, malos conductores no nos daban pase”, explicó el bombero.

Poco después, los afectados recibieron apoyo de la Municipalidad de Chilca. Personal de Defensa Civil entregaron calaminas, colchones, frazadas, una cama plegable y utensilios de cocina, como ollas, para que la familia inicie la recuperación de sus condiciones básicas de vida. Asimismo, la noche del martes, nomberos de Huancayo, apagaron un incendio forestal en Yauris.