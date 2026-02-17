Estamos a pocas semanas del inicio del año escolar 2026 y algunas instituciones educativas particulares ya iniciaron con pedidos, por decirlo menos, irregulares. Por ejemplo, la exigencia de útiles escolares completos el primer día de clases o que se compren de marcas y en lugares específicos.

Al respecto, la jefa de la oficina regional de Indecopi, Karina Alvarado, brindó precisiones fundamentales para proteger la economía de los padres de familia.

Alvarado precisó que las instituciones tienen estrictamente prohibido direccionar la compra de útiles hacia marcas o establecimientos específicos; por el contrario, los padres tienen la libertad de elegir los productos que mejor se ajusten a su presupuesto.

“Los padres deben comprar los útiles donde lo consideren pertinente. El colegio no puede exigir ni marcas ni condicionar a que librería va el padre. La lista no debe tener marcas”, detalló la jefa del Indecopi.

Además, recordó que el uso del uniforme escolar no es obligatorio, y ninguna institución puede condicionar el ingreso del alumno por este motivo.

Otra de las advertencias se centró en la prohibición de solicitar artículos de limpieza o mantenimiento (como lejía, escobas u otros).

“El mantenimiento de la infraestructura es responsabilidad exclusiva del colegio y no debe ser trasladado a los padres”, finalizó Alvarado.