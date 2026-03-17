El alcalde escolar de la Institución Educativa Mariscal Castilla de El Tambo, Julio C.C. pidió a sus compañeros alzar su voz de protesta ante el inicio de clases. El año escolar comenzó en una infraestructura que —aunque supuestamente es nueva— está llena de filtraciones, hongos y diversas deficiencias.

“Estoy indignado. No es posible que quieran dar inicio a las clases con pabellones despintados, el tercer piso con hongos y nuestro laboratorio convertido en un criadero. Eso es inaceptable”, cuestionó la autoridad escolar, recibiendo el respaldo de los estudiantes durante la formación.

En otro momento, el joven dio a conocer que presentó denuncias ante la Contraloría, el Ministerio Público y el GRJ, instituciones que hasta la fecha no han emitido respuesta alguna.

En plena formación, el alcalde escolar pidió a la comunidad educativa unirse para exigir el mantenimiento de su colegio.

“Debemos hacernos respetar; si no hacemos nada, nos van a seguir pisoteando. Si lo dejamos pasar, el Gobierno Regional va a seguir escupiéndonos en la cara. Necesito que nos unamos en un solo puño para salir a reclamar nuestros derechos como estudiantes”, finalizó.