La Contraloría General de la República (CGR) a través de su informe N.° 014-2026-OCI-2814-SOO, alertó sobre una serie de problemas que comprometen la atención de salud en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo.

Advierten que, según una evaluación realizada entre el 6 y el 25 de mayo de este año, la ambulancia adquirida como parte de las obras del Centro de Salud de Mazamari permanece inoperativa y sin mantenimiento debido a un arbitraje en curso entre el Gobierno Regional de Junín y una empresa privada, lo que impide la liquidación y recepción formal del proyecto.

La situación se agrava con la existencia de dos modernas salas de operaciones completamente equipadas que no pueden entrar en funcionamiento.

Los materiales e instrumentos permanecen almacenados en cajas y algunos presentan signos de oxidación, frustrando la recategorización del establecimiento como hospital de baja complejidad II-1.

La inspección también evidenció deficiencias en equipos biomédicos de consulta externa, obstetricia, pediatría, odontología, laboratorio, internamiento y esterilización.

Asimismo, se detectó que el equipo de rayos X operaba sin la licencia vigente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), exponiendo a trabajadores y pacientes a posibles riesgos radiológicos.

A ello se suman filtraciones de agua en los techos, fallas en el sistema de bombeo de agua potable y una preocupante situación en el almacén farmacéutico.

La Contraloría identificó el desabastecimiento de 54 medicamentos esenciales y el suministro parcial de otros 82 productos, mientras 61 artículos farmacéuticos permanecen en sobrestock y próximos a vencer durante este año.

El informe fue remitido a la Red de Salud Satipo y a la Dirección Regional de Salud Junín para que adopten medidas correctivas urgentes.