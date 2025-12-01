MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/junin-9-accidentes-mortales-de-trabajadores-durante-el-2025-noticia/

Con un puntaje de 19.554000, Diego Fabricio Cóndor Leandro logró el primer puesto en el cómputo general del examen de admisión de primera selección de la Universidad Nacional del Centro del Perú, donde participaron 8,497 postulantes, para cubrir 338 vacantes.

El sábado, rindieron el examen las áreas I y IV, con 4061 postulantes. El examen fue exclusivamente en Huancayo. Mientras tanto ayer, fue el turno de las áreas II, III y V, con 4437 postulantes.

El director de Admisión, Rubén Galegas, sostuvo que para garantizar la transparencia del proceso, el examen contó con la presencia del Ministerio Público y de miembros de la Policía Nacional, quienes supervisaron el normal desarrollo de la jornada a fin de dar garantía de la transparencia.

PIERDEN DNI. Durante el desarrollo del examen, no se registraron incidentes, pero muchos postulantes por el apuro perdieron su DNI y tuvieron que pasar control biométrico para determinar su identidad y pudieron pasar a rendir el examen.

Para hoy se informará de los resultados de Tarma y Satipo, donde también se rindió el examen de admisión.

Antes del inicio del examen, los postulantes que llegaron a rendir el examen se encontraron con el tráfico infernal y los ambulantes no los dejaban avanzar con tranquilidad para rendir su evaluación.

Los alumnos de quinto de secundaria, que ingresaron a la Universidad Nacional del Centro podrán disfrutar de sus vacaciones.