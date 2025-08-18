Al promediar las 15:00 horas de este domingo un trágico accidente de tránsito se registró en el kilómetro 28.200 de la carretera Jauja – Tarma, sector de Lomo Largo en el distrito de Acolla.

Un joven ingeniero quien recientemente había culminado su carrera profesional y laboraba en una entidad pública, identificado como Francis Jhonathan Torres López (23) halló una trágica muerte luego de despistarse con su motocicleta lineal marca Yamaha de placa 9336 9W, por causas que son materia de investigación.

Según información preliminar, la velocidad a la que iba habría provocado que cayera violentamente contra el pavimento causando su deceso casi instantáneo.

Hasta el lugar se movilizaron los Policías de Carreteras de Acolla, quienes al realizar las diligencias hallaron el cuerpo inerte en medio de la pista, a unos metros su mochila y casco de seguridad que no resistió el fuerte impacto.

Con presencia de la fiscal de turno de la provincia de Jauja, Yanderith Hinostroza, se dispuso el internamiento del cadáver en la morgue de Jauja, en tanto se esperaba la presencia de sus familiares provenientes de la provincia de Tarma. Su muerte se suma a las más de 67 en lo que va del año por accidentes de tránsito.