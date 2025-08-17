Una familia que se desplazaba por la Carretera Central entre las provincias de Jauja y La Oroya, a la altura del distrito jaujino de Parco, kilómetro 63+950, vio de cerca la muerte, tras protagonizar un espectacular accidente de tránsito, el mismo que se produjo ayer sábado 16 de agosto a eso de la 1 de la tarde.

El vehículo protagonista es la camioneta Nisan de placa W3D-228, modelo Qashqai, la misma que sufrió el despiste y volcadura en la misma pista, resultando heridos todos los ocupantes.

En las imágenes de las redes se observa que transportistas y agentes policiales ayudaron a que la unidad se reincorpore en la pista.

Según las redes sociales resultaron heridos el conductor Joseph Canales Pérez (33), Liliana Palomino Flores, Manuel Canales Pérez (30) y Paola Cotera Márquez (30).

Policías de Carretetas Acolla auxiliaron y trasladaron a los heridos al hospital Domingo Olavegoya de Jauja, donde recibieron atención médica.

Las investigaciones se encuentra a cargo de la policía de la comisaría de Jauja.