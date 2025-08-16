Un sismo simulado de magnitud 8.0 Mw, con epicentro en el nevado Huaytapallana e intensidad VII en la escala de Mercalli Modificada, se ejecutó en el Damero Wanka como parte del II Simulacro Nacional Multipeligro. El ejercicio contempló además un incendio estructural que agravó los daños, generando la “destrucción” de inmuebles y múltiples heridos entre comerciantes y ciudadanos.

MIRA ESTO: Multa a Afocat por no pagar indemnización a familiar de victima mortal de atropello en Huancayo

El reporte preliminar del presidente de la Plataforma de Defensa Civil y gerente municipal, Ing. Jhoselim Meza León, precisó que en total se registraron 100 damnificados, 165 afectados, 210 heridos y 7 fallecidos, sumando 482 personas comprometidas. Los mercados más golpeados fueron Santa Rosa, Nuevo Amanecer Huanca, Nueva Esperanza y Raez Patiño, donde se simuló la pérdida de vidas humanas, contusiones, quemaduras y el colapso de viviendas y puestos de venta.

En el simulacro participaron el Ejército, Policía Nacional, Compañía de Bomberos, Red de Salud del Valle del Mantaro, Indeci, Defensoría del Pueblo y Serenazgo, junto a comerciantes y usuarios. La Municipalidad Provincial de Huancayo destacó la importancia de estos ejercicios para reforzar la cultura de prevención y la capacidad de respuesta frente a desastres reales.