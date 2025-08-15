Un incendio de gran magnitud consumió cerca de dos hectáreas del humedal Pucush Uclo, en Chupaca, afectando gravemente su flora y fauna. El fuego, originado presuntamente por la quema de residuos agrícolas, se propagó rápidamente entre las totoras secas, atrapando a aves y polluelos que no lograron escapar.

Dieciocho serenos, apoyados por pobladores, combatieron las llamas durante tres horas usando botes y baldes. Entre los restos hallados había plumas chamuscadas y pieles carbonizadas; solo un ave sobrevivió y fue trasladada al Área de Ambiente de Iscos, junto a dos ejemplares de yanavico rescatados.

Este humedal, de entre 15 y 16 hectáreas y declarado Área de Conservación Ambiental Municipal en 2013, alberga especies como patos zambullidores, gaviotas andinas y garzas. Autoridades advierten que las quemas agrícolas sin control amenazan su recuperación y ponen en riesgo la biodiversidad del lugar.