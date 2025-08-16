En un solo día, 63 personas fueron detenidas por cometer hurtos, robos, lesiones, violación sexual, violencia familiar y otros delitos en Junín. Solo en Huancayo, cinco jóvenes fueron detenidos implicados en robo, hurtos.

En los diferentes operativos, también se detuvo a 9 requisitoriados y 17 conductotes cayeron por conducir en estado de ebriedad, (peligro común) y se recuperó 35 celulares reportados como sustraídos y se impuso 190 papeletas.

DETENCIONES

A las 11:00 de la noche, serenos de Huancayo y policías llegaron al parque Grau, donde una pareja fue desvalijada por seis sujetos que simulaban que hacían ejercicios.

Los astutos maleantes iniciaron una pelea con Bierhof Vila, quien fue herido, para sustraerle su celular y otros bienes, luego fugaron.

Tras una búsqueda mediante el GPS, los agentes ubicaron el móvi en El Tambo.

Cerca de la discoteca “La Jora”, vieron a los 6 sospechosos intentando robar a otro ciudadano y al verse descubiertos dos escaparon.

Al final, José Manuel (20) y Alcides (23) y dos menores de edad, fueron detenidos, hallándoseles objetos punzocortantes.

FÉMINA LADRONA

Asimismo, en la cuadra 10 de en la Av. Los Andes, Yenny R. Y. (48) denunció que una fémina que llegó a su casa con su hijo sustrajo una laptop, luego se marchó para no despertar sospechas.

Guiados por la geolocalización, policías acudieron a la casa de la Av. Los Andes, cuadra 10.

Allí, Rouss Taipe V. (20), fue reconocida por el agraviado, por lo que con autorización se ingresó a la casa y en una jaula de madera se halló la laptop, por lo que Rouss quedó detenida por hurto, al igual que los otros 4 muchachos.